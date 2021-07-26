بعد عيد الأضحى.. فيلم «العارف» يشهد تراجعًا ملحوظًا في الإيرادات

/642160/بعد-عيد-الأضحى-فيلم-العارف-يشهد-تراجعا-ملحوظا-في-الإيرادات

شهدت الأفلام المتواجدة في دور العرض السينمائية بمصر حالة من التراجع في الإيرادات عقب انتهاء أيام عيد الأضحى، فبعدما كانت تتخطى حاجز المليون تراجعت لألاف الجنيهات مرة أخرى، ولكن لازال فيلم «العارف» يكتسح شباك التذاكر.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «العارف» فضلا عن مقارنته بباقي الأفلام المنافسة

حقق فيلم «العارف» أمس الأحد إيرادات بلغت نحو مليون و606 ألفًا و415 جنيهًا، وبمقارنته بإيرادات أخر أيام عيد الأضحى وجد أن «العارف» تراجع بشكل كبير اذ أنه كان يكتسح شباك التذاكر في رابع أيام العيد الأضحى المبارك، محققًا إيرادات بلغت 5 ملايين و71 ألفا و882 جنيه مصري.

قصة فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين يحتل المرتبة الثانية في قائمة الإيرادات

وجاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في المرتبة الثانية كعادته بعد فيلم العارف بإيرادات 851 ألفًا و581 جنيهًا، والعمل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله، وائل عبد الله.

وتدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

إيردات فيلم مش أنا

وبلغت إيرادات فيلم «مش أنا» إلى 633 ألفًا و181 جنيهًا، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.