/642159/أيمن-صلاح-خسارة-منتخب-اليد-أمام-الدنمارك-غير-مؤثرة-في-أولمبياد-طوكيو-2020

أكد أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب الفراعنة في اليابان، أن الهزيمة أمام الدنمارك غير مؤثرة، في فرص التأهل لربع النهائي.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات أيمن صلاح عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري، لكرة القدم.

وكان منتخب الفراعنة قد فاز في الجولة الأولى على البرتغال.

تصريحات أيمن صلاح

وقال أيمن صلاح "المنتخب المصري ظهر بشكل مميز في الشوط الأول، لكنه خسر في الشوط الثاني".

وأضاف "الخسارة غير مؤثرة، هدفنا الرئيسي التأهل لربع النهائي".

وتابع "نسعى للفوز على اليابان بعد غد الأربعاء، من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية، ثم العمل على كسر عقدة ربع النهائي والوصول للمربع الذهبي، أملًا في تحقيق ميدالية".

وأشار إلى أن لاعبي منتخب مصر لم يقصروا، خاصة وأن المباراة كانت أمام الدنمارك بطل العالم.

وتلقى منتخب مصر لكرة اليد، هزيمة مريرة على يد الدنمارك بنتيجة 27-32، اليوم الإثنين، في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية