بدء الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الثروة السمكية الجديد«صور»

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بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد أن تمت الموافقة أمس من حيث المبدأ، فضلا عن إقرار عدد من المواد.

دوت الخليج يرصد بدء الجلسة العامة منذقليل

قانون الثروة السمكية الجديد

ومن المقرر أن تشهد الجلسة أيضا إحالة 60 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة.

1) العضو/ علاء سليمان، بشأن زيادة الحضانات فى المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط.

2) العضو/ إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى ومستشفى رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

3) العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن الاعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا فى مدارس مركز دار السلام - محافظة سوهاج.

4) العضو/ نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما - محافظة سوهاج.

5) العضوتين/ سوسن حسنى حافظ، وسارة النحاس، بشأن ضرورة تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفنى الصناعى وتشجيع الطلاب على الالتحاق به من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

6) العضو / أحمد على إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من أرض عشش المهاجرين بحى المرج – محافظة القاهرة لإنشاء مدرسة تجريبى.

7) العضو/ أحمد العوضى، بشأن إنشاء مدرسة رسمية للغات من الحضانة إلى الثانوى على قطعة أرض أملاك دولة بمزرعة مدرسة السنبلاوين الثانوية الزراعية – محافظة الدقهلية.

العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن سرعة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية لبعض المدارس بمحافظة الدقهلية.

9) العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن توصيل الغاز إلى كل قرى مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

10) العضو/ محمد بهجت الصن، بشأن إنشاء وحدة محلية قروية بجزيرة أرمنت- محافظة الأقصر.

11) الأعضاء/ وحيد فودة، وأحمد الشناوى، وسامر التلاوى، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح سجلات صناعية مؤقتة لمصانع الدخان والمعسل المسجلة لدى الهيئة.

12) العضو/ نشوى محمد رائف، بشأن إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البدارى - محافظة أسيوط.

13) العضو/ أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء كوبرى ذي مسارين أعلى كوبرى محمد نجيب - حى المرج - محافظة القاهرة.

14) العضوين/ السيد سمير، محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف وتوسعة الطريق من منشأة الجمال والنزل حتى نهاية طريق النزل - مركز منية النصر - محافظة الدقهلية.

15) العضو/ نبيل عسكر، بشأن تحويل رصف الشوارع بمركزى أبو كبير وههيا وجميع القرى التابعة لهما من أسفلت إلى أنترلوك - محافظة الشرقية.

16) العضو/ أمام منصور حسن، بشأن إنشاء كوبرى مشاة فوق مزلقان السكة الحديد القديم الأوسط بمدينة فاقوس – محافظة الشرقية.

17) العضو/ مجاهد نصار، بشأن مد مترو الأنفاق إلى الطريق الدائرى عند تقاطعه مع طريق مصر الإسكندرية الزراعى - منطقة ميت نما – محافظة القليوبية.

18) العضوين/ زكريا حسان، وشعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد مدرسة نيدة الإبتدائية – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

19) العضو/ منى عمر، بشأن إدراج أجزاء من كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس.

20) العضو/ حسن عبد الوهاب، بشأن إنشاء قسم للبنين بمدرسة تمريض كفر سعد الثانوى – محافظة دمياط.

21) العضو/ أحمد حسن جودة، بشأن إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى – مركز الفتح – محافظة أسيوط.

22) العضو/ ناصر عثمان محمد، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية لغات بقرية العتمانية – مركز البدارى – محافظة أسيوط.

23) العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن إحلال وتجديد مدارس مجمع المؤسسة بمدينة الجمالية، وإحلال وتجديد مدرستى عمر بن الخطاب الإعدادية، وأبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

24) العضو/ عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات – 15 مايو – محافظة القاهرة.

25) العضو/ آيات الحداد، بشأن إنشاء مراكز تدريب مهني على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.

26) العضو/ السعيد عبد العظيم عمارة، بشأن إنشاء صرف صحى لقرية الشوارفى التابعة لقرية دفرية مركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.

27) العضو/ زكريا حسان، بشأن إنهاء الحيز العمرانى لنجوع وتوابع مركز ومدينة أخميم - محافظة سوهاج.

28) العضو/ أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء وإدخال مياه نظيفة مصممة من قبل شركة القاهرة لمياه الشرب لشوارع فوزان عيسى، جمال عواد، أحمد قاسم، على ندا - حى المرج – محافظة القاهرة.

29) العضو/ حميد سليمان أبو بريك، بشأن إنشاء عدد 60 وحدة إسكان بدوى بتجمع قرية أبو صويرة وتجمع الوادى بمدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء.

30) العضو/ عادل عامر، بشأن رصف طريق جسر النيل بقرية المنيرة مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية.

31) العضو/ جمال فؤاد السيد، بشأن تحسين وإصلاح مداخل مدينة كفر شكر – محافظة القليوبية.

32) العضو/ سليمان عطيوى، بشأن توسعة طريق عبد الله جاد الحق المتفرع من شارع داود الظاهرى (مدينة نصر) – محافظة القاهرة.

33) العضو/ حاتم عبد العزيز، بشأن رصف طريق أبو حسان العواسجة – مركز ههيا – محافظة الشرقية.

34) العضو/ الصافى عبد العال، بشأن إعادة تطوير شارع عثمان أباظة (السبع بنات) بالمنشية واللبان بالدائرة الخامسة – محافظة الإسكندرية.

35) العضو/ محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن رصف مدخل عزبة راشد بطول نحو (2 كم) زمام مركز ميت سلسيل – محافظة الدقهلية.

36) العضو/ أحمد رمزى، بشأن إنشاء كوبرى مشاة أعلى خط السكة الحديد بمدخل قرية مناشى البلد – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة.

37) العضو/ ميرفت عازر نصر الله، بشأن إنشاء كوبرى مشاة بمدخل مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.

38) العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن ترخيص وتشغيل المخزن الإستراتيجى للشركة المصرية لتجارة الجملة بقرية بني غالب – مركز أسيوط والقريب من مطار أسيوط.

39) العضو/ درويش مرعى، بشأن تحويل مقر ومبانى المؤسسة العلاجية بمدينة قليوب - محافظة القليوبية إلى مستشفى تتبع المراكز الطبية المتخصصة.