يسأل عملاء شبكة فودافون مصر، عن خطة أسعار DSL والتي لها سرعات مختلفة ومليئة بالمفاجأت حيث أن العملاء يحتاجون الأن إلى DSL منزلي من فودافون مصر ولهذا ننشر خطة أسعارهم.

دوت الخليج خطة أسعار فودافون DSL باقه الـ 30 ميجا ب 136.80 ج - 140 جيجا وبعد انتهاء الباقه هيكمل بسرعه 256 KB باقة ال، 30 ميجا ب 193.80 ج - 200 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعه 256 KB باقة الـ 30 ميجا ب 285 ج - 300 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعه 256 KB باقة الـ 30 ميجا ب 570 ج - 600 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعه 256 KB باقة الـ 70 ميجا ب 399 ج - 300 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعه 256 KB باقة الـ 100 ميجا ب 513 ج - 300 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعه 256 KB باقة الـ 100 ميجا ب 798 ج - 600 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعه 256 KB ضريبة DSL فودافون هذه الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة 14% وسعر الراوتر كاش 456 جنيه او بايجار شهري 5.70 جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فودافون يعرض خطة أسعار DSL بسرعات كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.