بعد «خيبتنا»..سميرة عبد العزيز تنضم لمسرحية «نجوم الضهر» بجانب محمد صبحي

/642152/بعد-خيبتناسميرة-عبد-العزيز-تنضم-لمسرحية-نجوم-الضهر-بجانب-محمد-صبحي

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية «نجوم الضهر»

يشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، ومن المقرر تقديمها على مسرح مدينة سنبل، خلال الشهر المقبل في حالة انتهاء كافة الترتيبات، إذ يكثف محمد صبحي ساعات العمل ترقبًا لعرضها.

مسرحية «نجوم الضهر» من إخراج وبطولة محمد صبحي وأشعار عبد الله حسن وموسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي، ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: "سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود، ندى ماهر، تامر ضيائي، داليا حسن ميرنا زكري، وحازم القاضي، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط".

مسررحية خيبتنا تجمع سميرة عبد العزيز بمحمد صبحي

وكان قد شاركا كلًا من محمد صبحي وسميرة عبد العزيز في مسرحية «خيبتنا» التي تنبأت بما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكي، وقدم فيها النجم محمد صبحى شخصية الدكتور «يائس» العالم فى علم الجينات.

سميرة عبد العزيز تناقش قضية الأحياء العشوائية بـ”حلم”

من ناحية أخرى تشارك الفنانة سميرة عبدالعزيز فى بطولة مسلسل «حلم» للمخرج حسنى صالح والذى يتناول مشكلة الأحياء العشوائية من حيث انتقالها منإلى حى جديد وهو الأسمرات وذلك فى اطار اجتماعى، حيث تقدم دور أم تدخل فى صراع من ابنها الذى يرفض العيش معها في الحي الجديد.

مسلسل «حلم» يشارك فى بطولته كل من الفنان محمد رياض، وصابرين ووفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا، وتم التعاقد مع الشاعر جمال بخيت لكتابة كلمات تترات المسلسل والأغاني الداخلية ومن المقرر أن يشارك وائل الفشني وياسمين علي بالغناء في العمل الجديد ومن إخراج حسنى صالح.