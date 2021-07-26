ويجز يُحي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي في هذا الموعد

/642150/ويجز-يحي-حفلا-غنائيا-بالساحل-الشمالي-في-هذا-الموعد

يتسقبل الساحل الشمالي مطرب الراب الشهير ويجز ليحي حفلا غنائيا ضمن حفلات الصيف بالساحل ليقدم من خلاله باقة من أفضل الأغاني المفضلة لدى جمهوره.

دوت الخليج يرصد موعد حفل ويجز بالساحل الشمالي

يقام حفل ويجز في الساحل الشمالي في يوم 30 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يتألق خلال الحفل بأشهر الأغاني المعلقة في أذهان الجمهور منها: "دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي، وغيرها.

ويجز يستعد لحفله في مدينة العالمين

كما يستعد ويجز لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة 6 من أشهر مطربي الراب في مصر والوطن العربي، خلال الفترة المقبلة داخل مدينة العلمين الجديدة.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور مقسمة إلى 3 فئات وتبدأ الفئة الأولى الـ VIP بـ 750 جنيهًا، فيما طرحت الفئة الثانية الـ Gold بـ 500 جنيه، فيما جاءت الفئة الثالثة والأخيرة الـ Silver بـ 250 جنيهًا.

ويجز يطرح أغنية عفاريت الأسفلت

من ناحية أخرى أطلق ويجز أغنية جديدة بعنوان “عفاريت الأسفلت” من خلال قناته الشخصية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتحمل الطابع الشبابي بالألحان والموسيقى الرائعة، ويعد المغني ويجز من المغنين الذين اعتمدوا على شكل ونوع من الموسقيى خاص بها ولكنها اثار جدل كبير بين الشباب، الأغنية من تألف ويجز ومن غناء ويجز أيضًا، من انتاج خالد رحيم، أما عن الميكس ماستر فكان من نادر سليمان.

كلمات أغنية عفريت الأسفلت

وتأتي كلمات أغنية “عفريت الأسفلت” على النحو الأتي: “بابا جيها ف اي جيها يجيها، بابا جيها ف اي جيها يجيها، بابا جيها ف اي جيها يجيها ‎x4، عيال امرجحها اجيبها اوديها، ضارب دشداشة اجيب العيد فيها، عيال امرجحها اجيبها اوديها، حقودي بس مش داري انها مجتش بسهولة أبقاقكم مفشو امخاخكم مقفولة”.