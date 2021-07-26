كارول سماحة تتألق بفيلمها الجديد «بالصدفة» في دار الأوبرا المصرية

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تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة لعرض فيلمها الجديد «بالصدفة» داخل مصر مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم كارول سماحة «بالصدفة»

يعرض فيلم «بالصدفة» للمطربة كارول سماحة على مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

وكانت الفنانة كارول سماحة حصدت على جائزة “فاتن حمامة” كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط في دورته الـ36 عن فيلمها الجديد بعنوان “بالصدفة”، وتسلمت درع التكريم عن بلدها لبنان.

قصة فيلم «بالصدفة»

تدور أحداث فيلم «بالصدفة» حول انقلاب حياة رجل أعمال ناجح رأسًا على عقب، حينما تُسرق حقيبته من مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة مختلفة في حياته كليةً، وتقدم كارول خلال أحداث الفيلم أغنيتين تعاونت خلالهما مع مروان خوري.

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها مع ابنتها

احتفلت الفنانة كارول سماحة أمس بذكرى ميلادها ال49 برفقة ابنتها اذ نشرت مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهرت خلاله بصحبة ابنتها، والأخيرة تقبلها مرددة «عيد ميلاد سعيد مامي»

وعلقت كارول على الفيديو قائلة: "هذا الاحتفال أفضل احتفال وأفضل أمنية أحصل عليها في عيد ميلادي من ابنتي.. شكرًا على رسائلكم الرائعة.

كارول سماحة تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

وتوجهت مؤخرًا النجمة اللبنانية كارول سماحة بالشكر لدولة الإمارات بعد حصولها على الإقامة الذهبية معلنة عن سعادتها بهذا الخبر المميز لها.

وغرّدت كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قائلة:"أشكر دولة الإمارات شعبًا وحكومة على هدية الإقامة الذهبية وأتمنى لها المزيد من الازدهار والتطور".

كارول سماحة تشارك في مسلسل ضد الكسر

وشاركت الفنانة كارول سماحة في السباق الرمضاني المنصرم من خلال غناء تتر مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

ويشارك في بطولة«ضد الكسر» بجانب نيللي كريم كلا من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وهو من إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.