إعلان وظائف مصلحة الجمارك 2021 والشروط المطلوبة

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دوت الخليج

خطوات التقديم على وظائف تقديم مصلحة الجمارك 2021

تقديم مصلحة الجمارك وظائف على الموقع الإلكتروني الخاص وزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية بدءًا من اليوم ولمدة شهر. اضغط من هنـــــــــــا اختر ما إذا كنت تريد التقدم لوظائف الفئة (أ) أو وظائف الفئة (ب) من [email protected] أدخل بياناتك الشخصية مثل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد والعنوان والمحافظة والبريد الإلكتروني للحصول على وظائف حكومية من مصلحة الجمارك وظائف. أدخل بيانات الدراسة والمتمثلة في المؤهل الدراسي وسنة الحصول على المؤهل والتقدير التراكمي، والمؤهلات الأخرى إن وجدت في موقع وزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية. ارفع المرفقات المطلوبة، ويراعى أن تكون المرفقات من نوع صور فقط وحجم كل مرفق لا يتعدى 200 كيلوبايت. اضغط على أقر أنا مقدم الطلب أنّ البيانات أعلاه كلها صحيحة وأنّ المرفقات للطلب هي صورة طبق الأصل للمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة ، ثم أدخل كود التحقق، والضغط على تسجيل البيانات .

شروط مصلحة الجمارك المصريه للتقديم على وظائف 2021

أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية . أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا . ألا يزيد سن المتقدم عن 29 عامًا ميلاديًا في تاريخ هذا الإعلان . بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جدًا على الأقل. بالنسبة للفئة (ب) أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جدًا على الأقل. أن يجرى التقدم على مكان عمل واحد فقط أو مكانين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالجدول الوارد بالإعلان. تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقًا لحاجة العمل، وفي حالة عدم التقدم بهذا الإقرار يعتبر رفضًا للوظيفة من جانب المتقدم لها.