أكد مصدر مطلع أنه لا صحة مطلقاً لما تردد خلال الأيام الماضية بشأن وجود تغيير وزارى مرتقب. وقال المصدر أن كل ما يتردد بشأن وجود تعديل وزارى مرتقب لا أساس له من الصحة، وهى مجرد شائعة رددتها بعض المواقع الاخبارية وعدد من الشخصيات العامة ولا اساس لها من الصحة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر مطلع ينفى وجود تغيير وزارى مرتقب ويؤكد: ما يتردد شائعة لا أساس لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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