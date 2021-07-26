التعليم: ضبط طالب صور امتحان اللغة الإنجليزية ونشره عبر الإنترنت بقنا

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الطالب «م.خ.م» بمحافظة قنا لقيامه بنشر بعض من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان قد تداول أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، عبر تطبيق التليجرام وصفحات السوشيال ميديا، زاعمين أنه امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «اللغة الإنجليزية» الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية حاليًا داخل اللجان الامتحانية.

ويؤدي اليوم طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «اللغة الإنجليزية» على مستوى الجمهورية، بإجمالي 392 ألفًا 863 طالبًا وطالبة.

وكان قد أدى أمس، 255 ألف و353 طالبًا طالبة بـ«الشعبة الأدبية» امتحان مادة «التاريخ»، كما أدى طلاب الثانوية «للمكفوفين» امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبًا طالبة، كما أدى621 طالبًا طالبة لمدارس «4stem» اختبار مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا»، و558 طالبًا طالبة اختبار مقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية» بإجمالي 1179 طالبًا طالبة، وذلك في اليوم العاشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ مشددًا على الإلتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات وتوزيع أدوات التعقيم كاملة للطلاب؛ وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالى والإداري بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وتقدم الدكتور رضا حجازى بخالص العزاء والمواساة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وطلاب مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية، التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية لوفاة الطالبة منار محمد عبد الباقى بالأمس بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بدء امتحان مادة الفيزياء قائلًا: نحتسبها عند الله شهيدة.

وشدد «حجازي» على جميع اللجان الامتحانية بتوفير مياه شرب للطلاب أثناء الامتحان، والتأكيد على التعامل بهدوء وبطريقة لا تسبب توتر للطلاب، ومراعاة توفير المناخ المناسب داخل اللجان.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أنه فيما يخص صحة إجراءات الطلبة المحولين بمديرية سوهاج التعليمية، فقد تم تكليف التوجية المالي والإداري ببحث الموضوع والعرض.

وأكد «حجازي» أن امتحانات الثانوية العامة في يومها العاشر سارت بشكل جيد، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 14 حالة غش منهم 2 حالة نشر، و12 حالة غش .