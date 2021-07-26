بدء إزالة 10 أدوار من عقار الأنفوشى المائل بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشهد عقار الأنفوشى اليوم الإثنين، عملية زيادة نسبة الميل عن الأيام الماضية مما استوجب البدء فى عملية الهدم والإزالة لـ10 طوابق عليا لتخفيف الحمل .

وأكد الأهالى زيادة ميل العقار فى اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة أكثر من 20 سم من أعلى بعدما كانت 20 سم فقط أمس وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال.



وألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على مالك عقار الأنفوشى خلال تواجده فى دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، ووقوع حادث بسيارته خلال محاولة هروبه، وتم إحالته لقسم شرطة الجمرك وإحالته للنيابة العامة.

وكانت اللجنة الهندسية قد كشفت فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار فى اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالى 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.



وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوى ليصبح العقار مكون من دور أرضى وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار خلال الإزالة وبعدها بمدة حوالى ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أى إجراء آخر حيال العقار.

كما أوصت اللجنة برصد مساحى للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضى و15 دورا متكررا، لاتخاذ القرار المناسب.