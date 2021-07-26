بدء مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد أن تمت الموافقة عليه أمس من حيث المبدأ، فضلا عن إقرار عدد من المواد.





ومن المقرر أن تشهد الجلسة أيضا إحالة 60 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة. حيث قدم النائب علاء سليمان، طلبًا بشأن زيادة الحضانات فى المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط، فيما تقدمت إيلاريا سمير حارص، بطلب بشأن إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى ومستشفى رأس غارب – محافظة البحر الأحمر. كما تقدم أحمد عبد السلام قورة، بطلب بشأن الاعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا فى مدارس مركز دار السلام، فى محافظة سوهاج، أيضًا تقدم النائب نشأت فؤاد عباس، بطلب بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما، محافظة سوهاج.

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