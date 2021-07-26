القوى العاملة: استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية أول أغسطس

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير إلى أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم منهم ما يقرب من 11 ألفا بشركة أوراسكوم، تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.
والتقى وزير القوى العامله محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، بوفد من شركة أوراسكوم للمقاولات، لبحث عمل منظومة تأمينية لرعاية العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل الشركة بالمحافظات.
وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل المشروعات التى تنفذها الشركة، وإصدار الرقم القومى لكل عامل مدون به مهنته طبقاً شهادات قياس مستوى المهارة مزاولة الحرفة.
وأكد سعفان أهمية التأمين على تلك الفئة من على العمالة غير المنتظمة اجتماعيا، مشيرا إلى أنه من المستهدف تعميم هذا النموذج للتأمين على العمالة غير المنتظمة بكافة الشركات العاملة بمجال المقاولات.
وتقدم الوزير بالشكر لشركة أوراسكوم على التعاون والسعى مع الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور خالد السعيد، نائب رئيس الموارد البشرية والمعلومات، ومحمد عماد، مدير إدارة الموارد البشرية للعمالة غير المنتظمة،وحنان كامل، وجورج ناشد، من إدارة الموارد البشرية، ومن جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، والدكتور مجدى عبد العزيز، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.
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