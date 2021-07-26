القوى العاملة: استخراج 451 شهادة قياس مستوى مهارة وتعيين 274 شابا بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 38 ألف جنيه، كرعاية اجتماعية لـ 10 عمال غير منتظمة، و7.059 جنيها رعاية صحية لـ 29 عاملا، فضلاً عن تسجيل 147 عاملاً جديد بالمنظومة.





وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 274 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 2 شباب من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1.849 من راغبى العمل، فضلا عن استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال على أبو الحسن، مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضى- إن المديرية تلقت 21 شكوى عمالية، تم تحويل 13 منها للقضاء، بالإضافة إلى 3 شكاوى تم حفظها، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 80 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم التفتيش على 279 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، وأسفر عن تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة.