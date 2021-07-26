صور.. محافظ المنيا يناقش مقترحات حل مشكلة ضعف المياه بحى غرب المدينة

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حضر الاجتماع، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، والمهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، والمهندسة ايمان عبد الرازق، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التى تقوم عليها حياتهم، مشددا على ضرورة تذليل كل العقبات التى تقف فى طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع، عددا من الحلول التى سيتم تنفيذها بشكل فورى، ومنها، تشغيل خزان مياه "بوستر"، الواقع بقرية تلة، وذلك لتخزين لمياه، وقت الاستهلاك المنخفض، وإعادة ضخ المياه لحى غرب وقت الذروة، وكذلك يجرى تطوير، وإعادة تأهيل، محطة مياه أرض سلطان، عقب توقفها لسنوات طويلة بالإضافة الى تركيب خط مياه مباشر من محطة مياه بنى أحمد، بطول 4 كم وقطر 10 بوصة، لدعم خط المياه بحى غرب.
كان المحافظ، قد أجرى جولة تفقدية، بحى غرب مدينة المنيا، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من ضعف وانقطاع مياه الشرب بالمنطقة، وذلك لمعاينة المياه على الطبيعة والتأكد من توافر مياه الشرب، إذ وجه بعقد اجتماعا طارئا مع المسؤولين بشركة المياه والهيئة القومية بالمنيا، لإيجاد حلول جذرية سريعة لتلك المشكلة.
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