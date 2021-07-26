بعد بدء الامتحان.. تداول أسئلة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية على «واتساب»

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالى 392 ألف 863 طالب وطالبة، إذ بدأت لجنة الامتحان فى العاشرة صباحا وتنتهى الواحدة ظهرا.





وتداولت صفحات الغش وجروبات "الواتس" و"التليجرام" صورا من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش الإلكترونى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صدق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلى.

واستقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة، طلاب الشعبة العلمية وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا إذ تم تسليم الطلاب أكياس جيل مطهر وأيضا قياس حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية، إضافة إلى التباعد بين الطلاب، كما حرصت اللجان على إجراء تفتيش دقيق للطلاب باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول أى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية، كما سمحت المدارس للطلاب بدخول اللجان بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى، استعدادا لأداء امتحان مادة التاريخ فى العاشرة صباحا.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.