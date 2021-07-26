رطب نهارًا ومعتدل فترة الليل.. تعرف على حالة الطقس اليوم

/642149/رطب-نهارا-ومعتدل-فترة-الليل-تعرف-على-حالة-الطقس-اليوم

يسعى الكثير من المواطنين التعرف على أحوال الطقس اليوم، لتحديد نوعية الملابس والتحسب لأى تغيرات طارئة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة خلال الشهر الحالى.

دوت الخليج

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية فإن الطقس سيشهد خلال الفترة المقبلة، انخفاض نسبي فى درجات الحرارة، كما أن الطقس سيكون خلال اليوم رطبًا فى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة فى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء.

هذا وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الاثنين سيكون معتدل فترة الليل ورطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وذلك على فترات متقطعة، وبدوره يساعد ذلك على تقليل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

هيئة الأرصاد الجوية

ونرصد فى التقرير التالى ما كشفه خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة.

الإسكندرية

العظمى 31 الصغرى 25.

مطروح

العظمى 30 والصغرى 24. سيوة

العظمى 36 والصغرى 24. بورسعيد

العظمى 31 والصغرى 25. دمياط

العظمى 31 والصغرى 24. الإسماعيلية

33 الصغرى 23. السويس

العظمى 34 والصغرى 24. العريش

العظمى 32 والصغرى 25.