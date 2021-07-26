/642145/محمد-السلاب-يطالب-بتفعيل-اتفاقية-التجارة-الحرة-الأفريقية-للمساهمة-في-تحقيق-100-مليار-دولار-من-الصادرات
قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحركات التى تقوم بها الحكومة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، وأيضا اتحاد الصناعات ممثلا عن مجتمع الصناعة، من زيارات متعددة إلى دول أفريقية لتنشيط حركة التبادل التجارى والاستثمارات البينية، تأتى في وقت شديد الأهمية لزيادة توطيد العلاقات المصرية الأفريقية خاصة فى مجال الصناعة.
دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمد السلاب بشأن تفعيل اتفاقية التجارة القارية
اتفاقية التجارة القارية
وطالب السلاب فى تصريحات له اليوم، بضرورة العمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتعزيز التعاون التجارى بين دول القارة، لافتا إلى زيادة توجه مجتمع الأعمال المصرى نحو تعزيز التصدير إلى أفريقيا باعتبارها البوابة التجارية الرئيسية لمصر، وهو ما يدعم العلاقات السياسية بين الجانبين.
التصدير للقارة السمراء
وأشار السلاب إلى أن برنامج المساندة التصديرية الجديد الذى أقرته الحكومة مؤخرا وبدء تطبيقه مطلع الشهر الجارى، يتضمن مساندة خاصة للشحن إلى أفريقيا، وهو ما يجب التركيز على تفعيله بشكل قوى خلال المرحلة المقبلة، تزامنا مع زيادة النشاط الحكومى فى التعاون مع دول القارة، وتوجه الشركات نحو استكشاف الفرص التصديرية بالقارة السمراء، بما يدعم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
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