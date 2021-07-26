سيف عيسى يخسر أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف 13-1 في نصف النهائي

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خسر سيف عيسى، لاعب التايكوندو أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف 13-1 في منافسات نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويخوض سيف عيسي مباراة ترضية ويحتاج الفوز بها للتتويج بالميدالية البرونزية.
وتمكن سيف عيسى في الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80كجم.
الجدير بالذكر أن حقق سيف عيسى، بطل التايكوندو، في الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80كجم.
ونجح سيف عيسى فى التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو، بعد أن وصل لنهائي بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى أقيمت في مدينة الرباط المغربية.
بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.
انطلاق أولمبياد طوكيو
انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.
تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد
تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية
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