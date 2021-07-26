/642137/أولمبياد-طوكيو-2020-دينا-مشرف-تتأهل-للدور-الـ-32-في-منافسات-تنس-الطاولة

حققت دينا مشرف فوزا ثمينا في إطار منافسات تنس الطاولة، على حساب البولندية ناتاليا باتريكا، في الدور الثاني من منافسات الأولمبياد، لتتأهل إلى دور الـ 32 من المسابقة، ونجحت دينا مشرف في الفوز بأربعة أشواط مقابل شوطين، بعدما تفوقت في الشوط الأول بنتيجة 15-13، ثم خسرت الشوط الثاني بنتيجة 12-10، قبل أن تفوز في الثالث بنتيجة 11-9.

ويستعرض دوت الخليج أخر أخبار بعثة المنتخب المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وفازت دينا مشرف في الشوط الرابع بنتيجة 11-4، وخسرت الشوط الخامس بنتيجة 11-7، قبل أن تحسم اللقاء في الشوط السادس بالفوز بنتيجة 13-11.

وشهد يوم أمس الأحد، خروج مبكر للاعب أحمد صالح من منافسات الدور الثاني في تنس الطاولة، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، بعد الخسارة أمام اليوناني باناجيوتيس جيونيس بأربعة أشواط مقابل شوط.

لعنة طوكيو تصيب المصريين .. الثنائي السعيد وحلمي يودعان منافسات الرماية

خرج الثنائي أسامة السعيد ويوسف حلمي، لاعبو المنتخب الوطني للرماية، من منافسات 10 متر مسدس هواء للرجال في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو

احتل أسامة السعيد، المركز الـ 42 في التصفيات برصيد 618 نقطة، بينما جاء يوسف حلمي في المركز الـ 44 برصيد 612 نقطة، وبتلك النتيجة ودع الثنائي المصري المنافسات، حيث يتأهل أول 8 لاعبين فقط للنهائي.

عبدالرحمن وائل يودع منافسات التايكوندو بأولمبياد طوكيو

فشل عبد الرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو في الصعود إلي الدور نصف النهائي في منافسات وزن -68 بدورة الألعاب الاوخسر عبد الرحمن وائل في الدقيقة الأخيرة أمام لاعب البوسنة والهرسك نيزداد هوسيك في مباراة ربع النهائي بنتيجة 8-7.

وكان وائل قد فاز على بطل إسبانيا المصنف خامس أوليمبياد ريو بنتيجة 22-20 ليصعد لدور الثمانية في أوليمبياد طوكيو.ٔوليمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

نهى هاني ونورا محمد تودعان منافسات فردي سيدات سلاح الشيش بأوليمبياد طوكيو

ودعت نهى هاني ونورا محمد منافسات فردي سيدات سلاح الشيش من دور الـ 32 بأوليمبياد طوكيو، وخسرت نهى هاني من لاعبة الصين كينجين شين، كما خسرت نورا محمد من لاعبة اليابان يوكا أونو.