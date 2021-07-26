مسابقة جامعية لاختيار ممثل مصر فى «Enactus» العالمية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات ورئيس اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، حول تنفيذ مسابقة سنوية على مستوى الجمهورية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأكاديميات، بالتعاون مع منظمة العمل الريادى لتنمية المجتمع (Enactus).





وتهدف المسابقة تحديد الفريق الذى سيمثل مصر فى مسابقة كأس العالم المُصغرة، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة وقطاع الأنشطة الطلابية بنشر فكر ريادة الأعمال بين شباب الجامعات وإعدادهم لخدمة المجتمع والوفاء بمتطلبات سوق العمل، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية.

وأشار التقرير إلى أن نشاط (Enactus) يقوم على اختيار الطلاب لمشروع يعمل على خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتم التصفيات بين الفرق المشاركة محليًا لاختيار ممثل مصر عالميًا.

وذكر التقرير مُشاركة 66 جامعة فى أنشطة "إيناكتس مصر" خلال العام الدراسى الحالى، وقدم الطلاب العديد من الأبحاث والمشروعات المميزة، منها مكافحة الإصابة الفيروسية فى الدواجن ومحاولة إيجاد الحلول لتصحر الأراضى والاستخدام الأفضل لبعض أنواع الطحالب والكائنات الدقيقة، وإنتاج مبيدات حشرية مُستخلصة من مواد طبيعية لمقاومة بعض الحشرات التى تسبب خسائر فادحة فى بعض المناطق مثل النمل الأبيض فى أسوان.

وأوضح التقرير أن التصفيات النهائية ستُعقد غدًا الثلاثاء الموافق 27 يوليو الجارى، وتشهد منافسة قوية بين 5 فرق، لاختيار فريق إيناكتس مصر 2021، والذى سيُمثل مصر فى مسابقة كأس العالم المُصغرة فى أكتوبر القادم، والتى تستضيفها مصر لأول مرة بمدينة شرم الشيخ.

يذكر أنه سبق وحقق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، المركز الأول عالميًا فى أعوام 2009 و2010 و2019 و2020، بفرق جامعتى القاهرة والأزهر، خلال مشاركتهم فى أنشطة (Enactus)، ونالوا شرف التكريم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديرًا لهم على مجهوداتهم خلال المسابقة.