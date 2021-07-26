وتهدف المسابقة تحديد الفريق الذى سيمثل مصر فى مسابقة كأس العالم المُصغرة، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة وقطاع الأنشطة الطلابية بنشر فكر ريادة الأعمال بين شباب الجامعات وإعدادهم لخدمة المجتمع والوفاء بمتطلبات سوق العمل، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية.
وأشار التقرير إلى أن نشاط (Enactus) يقوم على اختيار الطلاب لمشروع يعمل على خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتم التصفيات بين الفرق المشاركة محليًا لاختيار ممثل مصر عالميًا.
وذكر التقرير مُشاركة 66 جامعة فى أنشطة "إيناكتس مصر" خلال العام الدراسى الحالى، وقدم الطلاب العديد من الأبحاث والمشروعات المميزة، منها مكافحة الإصابة الفيروسية فى الدواجن ومحاولة إيجاد الحلول لتصحر الأراضى والاستخدام الأفضل لبعض أنواع الطحالب والكائنات الدقيقة، وإنتاج مبيدات حشرية مُستخلصة من مواد طبيعية لمقاومة بعض الحشرات التى تسبب خسائر فادحة فى بعض المناطق مثل النمل الأبيض فى أسوان.
وأوضح التقرير أن التصفيات النهائية ستُعقد غدًا الثلاثاء الموافق 27 يوليو الجارى، وتشهد منافسة قوية بين 5 فرق، لاختيار فريق إيناكتس مصر 2021، والذى سيُمثل مصر فى مسابقة كأس العالم المُصغرة فى أكتوبر القادم، والتى تستضيفها مصر لأول مرة بمدينة شرم الشيخ.
يذكر أنه سبق وحقق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، المركز الأول عالميًا فى أعوام 2009 و2010 و2019 و2020، بفرق جامعتى القاهرة والأزهر، خلال مشاركتهم فى أنشطة (Enactus)، ونالوا شرف التكريم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديرًا لهم على مجهوداتهم خلال المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسابقة جامعية لاختيار ممثل مصر فى «Enactus» العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.