/642135/طوكيو-2020-محمد-حمزة-يخسر-من-لاعب-التشيك-بدور-الثمانية-لسلاح-الشيش

خسر محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش في الربع النهائي بنتيجة 15/9، أمام منافسه التشيكي ألكسندر، ضمن منافسات ربع نهائي سلاح الشيش، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كان محمد حمزة، لاعب منتخب سلاح الشيش، قد تأهل إلى منافسات دور الربع النهائي، بعدما حول تأخره من 6-12 أمام اللاعب الإيطالي أندريا كاسارا بطل العالم إلى 15/13.

وتأهل محمد حمزة إلى دور ثمن نهائي سلاح الشيش فردي رجال، بعدما أطاح بالبريطانى ماركوس ميبستيد 15/ 13 في دور الـ32.

حمزة تأهل بثلاث نقاط في بداية المباراة، قبل أن يعود ويتقدم 5-3، ووصلت المباراة إلى التعادل مجددا بنتيجة 9-9، وفي الجولة الثالثة، حسم حمزة المباراة بنتيجة 15-13.

ويلعب محمد حمزة مباراته المقبلة الساعة 7:55 مع الفائز بين إلي شينكل الكندي (المصنف الـ26 في البطولة)، وأندريا كاسارا الإيطالي المصنف السادس في البطولة.

في المقابل، ودع محمد حسن منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الخسارة أمام الإيطالي دانييل جاروزو (صاحب ذهبية ريو 2016) من دور الـ 32 بنتيجة 15-6.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية