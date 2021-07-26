5 طلبات احاطة على طاولة نقل النواب ..اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات والمشروعات المقدمة من النواب، كما تعرض لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، التقرير الذى ورد إلى اللجنة من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ردا على اللجنة بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى المشروع المنفذ بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظةسوهاج، والقيام بعدة جولات تفقدية لعدد من المراكز والقرى التي تندرج ضمن المبادرة في الفترة من 3 أبريل حتى 1 أبريل 5051م.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان اليوم

لجنة الادارة المحلية

وتناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الاحاطة المقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن: قيام شركة الكهرباء ) هندسة كهرباءطلخا( بتركيب كابالت أرضي قوة 11000 فولت بقريتي )بساط مركز طلخا( )بطرة ـ بسنديلة( محافظة الدقهلية، غير مطابق للمواصفات وبدون اتخاذ إجراءات صحيحة كما أقرت بذلك اللجنة المشكلة لمراجعة الامر من المحافظة.

نقل النواب

- تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة طلبات الاحاطةالمقدمة من :-

النائب حسام الدين عاشور، بشأن الحاجة الى سرعة البدء في تنفيذ كوبرى أعلى محطة السكة الحديد بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

- النائب/ محمد يسرى عبادة، بشأن البطء في تنفيذ الاعمال بكوبري كفر بولين العلوي بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة. النائب ضياء الدين داود، بشأن انهيار الطريق الرابط بين مدينة دمياط ومدينة عزبة البرج.

وتستكمل اللجنة مناقشة موضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من:

النائب رزق راغب ضيف هلال بشأن تدهور حالة طريق أم زغيو بحي العجمي بمحافظة الاسكندرية، وارتباط أعمال رصف الطريق بتنفيذ مشروع للصرف الصحي بهذه المنطقة.

النائب محمد جبريل، بشأن الحاجة إلى تعديل موقع إشارة مرور قرية أبيس العاشر بالاسكندرية لكى تكون عند مدخل القرية موقعها الحالي غير ذي جدوى مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث.