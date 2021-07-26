افريقية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تخصيص منح للمواهب الرياضية الافريقية..اليوم

/642133/افريقية-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-تخصيص-منح-للمواهب-الرياضية-الافريقيةاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الاحد ، لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب،كما تناقش لجنة الشئون الافريقية برئاسة النائب شريف الجبلي طلب الاحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن تخصيص منح للمواهب الرياضية الافريقية لاستثمارها اقتصاديا داخل مالعب مصر وخارجها.”

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الافريقية اليوم

لجنة الصناعة

وتناقش لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، طلب الاحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال بشأن وقف البيع لمضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة والعمل على تطويره وتحديثه وتقديم الموقف المالي له خلال الخمس سنوات الماضية، حسبما ورد بطلب الاحاطة.

لجنة الاعلام

كما تناقش لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، برئاسة النائبة درية شرف الدين، طلب الاحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر بشأن استيلاء الهيئة العامة للاصالح الزراعي على أرض مؤسسة أخبار اليوم بمحافظة الاسكندرية.

لجنة الزراعة

كما تناقش لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، طلبي الاحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن: المطالبة بتحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه وزريعة الاسماك وتحسين وتطوير البحيرة بمحافظة كفرالشيخ.

تدهور حالة قناطر إدفينا بفرع رشيد لعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.

طلب الاحاطة المقدم من النائب/ عامر الشوربجي، بشأن إصدار تصاريح بإنشاء مزارع دواجن بصورة مخالفة للشروط الصحية والبيئية.