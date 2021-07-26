/642129/أولمبياد-طوكيو-2020-منتخب-الدنمارك-يخطف-فوز-ثمين-من-مصر-في-كرة-اليد

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي لكرة اليد، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو 2020، بفوز بطل العالم منتخب الدنمارك على بطل أفريقيا، بنتيجة 32 مقابل 27 هدف.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة بين المنتخبين في أولمبياد طوكيو 2020.

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي الأولمبي لكرة اليد، بنتيجة 15 مقابل 14 لصالح الفراعنة، لينهي الشوط الأول بالتقدم.

وعاد المنتخب الدنماركي بطل العالم لكرة اليد، في أحداث الشوط الثاني ليتقدم على منتخب الفراعنة في نتيجة المباراة، ويحسمها لصالحة بنتيجة 32 مقابل 27، بعد تأخرة في نتيجة اللقاء في الشوط الأول.

تألق أحمد هشام

تألق أحمد هشام لاعب المنتخب الوطني الأولمبي في المباراة ليهز شباك بطل العالم في عدة مرات في المباراة وبكل ثقة وأريحية، ليحسم الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف في أخر لحظات المباراة.

حقق المنتخب الدنماركي الأولمبي لكرة اليد الفوز على المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، في المواجهة السادسة التي تجمع بين المنتخبين في مختلف البطولات، وللمرة الثانية في بطولة الأولمبياد، والتي كانت في أولمبياد 2008.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية