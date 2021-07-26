غدا.. أكاديمية الشرطة تستقبل الحاصلين على ليسانس الحقوق للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين

تستقبل أكاديمية الشرطة غدا الثلاثاء طلبات الراغبين من حاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور واناث العام السابق 2020 بقسم الضباط المتخصصين، حتى 19 أغسطس المقبل، فضلا عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث وتربية رياضية للعام الحالي، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه سيكون بدءا من 21 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.

كانت قد اعلنت وزارة الداخلية، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى مجموع 65‪‎% والحاصلين على درجة الليسانس في كلية الحقوق

وأوضح اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أنَّ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الأزهرية الثانوية بحد أدنى مجموع 65 % عامي 2020، و2021، وكذلك من الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بحد أدنى تقدير مقبول لعام 2020، فضلًا عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بحد أدنى تقدير جيد.

وأضاف رئيس الأكاديمية، أنَّه تم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة في العام الماضي 2020 ابتداءً من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل، أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2021 سيتمّ فتح باب القبول لهم بدءا من 12 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل، متابعًا أنَّه يبدأ التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية من 21 أغسطس حتى 16 سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين علىً الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح رئيس أكاديمية الشرطة أنه لابد أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

وأضاف أنَّه لابد ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وتشمل هذه الشروط ألا يقل طول القامة علو 170 سم وألا يزيد السن في أول أكتوبر المقبل على 22 سنة ميلادية واستكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة وألا يكون متزوجًا خلال قيده بالأكاديمية.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم والطالبات عن 160 سم وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40 ٪؜ من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، 30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

وتشمل الكليات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين: «الطب البشري والعلاج الطبيعي والصيدلة وطب أسنان وطب بيطري وتمريض وهندسة وفنون جميلة وفنون تطبيقية وإعلام وتجارة وسياحة وفنادق وآداب وخدمة اجتماعية وتربية موسيقية واقتصاد وعلوم سياسية وزراعة وعلوم وتربية نوعية وألسن ولغات وترجمة».

وأوضح اللواء إبراهيم، أنَّ مكان الاختبارات هو من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا، مؤكّدًا أنَّه لابد من ارتداء الكمامة ولن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات من لا يرتدي الكمامة، مشددًا على مراعاة التباعد بين الطلبة وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات.

وأضاف أنَّ هناك عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة ومن بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري وصحيفة الحالة الجنائية وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات الطلبة فضلًا عن توفير خط هاتفي.

ولفت إلى أنَّ هناك تيسيرات مقدمة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من بينها إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين عن طريق موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، مضيفًا أنَّه تمّ طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات لكيفية التقديم وإعداد منافذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية والطوابع والتصوير الفوتوغرافي وتشكيل لجان للاستعلامات وتوفير خطوط هاتفية لتلقي كل الاستفسارات وهي: 24109102 – 24109117.

وتتمّ مراحل التقديم للأكاديمية عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات «المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي»، ويخضع الطالب اختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام، الوزن المثالي: طول الطالب – 90، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية: العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان -...إلخ.

ويخضع الطالب للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيين، كما يخضع للاختبار الرياضي: اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة، كما أن هناك اختبار قدرات عبارة عن مجموعة من المعلومات العامة: ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية، ويخضع الطالب لكشف الهيئة عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع، ويخضع للكشف الطبي المتقدم عبارة مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن - موجات صوتية قلب – معمل تحاليل مخدرات وفيروسات.