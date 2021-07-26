/642129/أولمبياد-طوكيو-2020-الدنمارك-تتفوق-على-مصر-في-كرة-اليد

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي لكرة اليد، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو 2020، بنتيجة 32 مقابل 27 لصالح الدنمارك.

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