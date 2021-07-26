مواعيد مباريات اليوم الأثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباريات كأس فلوريدا الودية فى مقدمتها إيفرتون ضد ميلوناريوس.

مواعيد مباريات كأس فلوريدا

تقام مباراى إيفرتون امام ميلوناريوس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الثانية والنصف صباحا

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة بيراميدز أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء على قناة on sport

مباريات ودية

تقام مباراة طرابزون سبور أمام فريق قاسم باشا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الإنتاج الحربي، والتي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح الشياطين الحمر.

نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 37 عن طريق علي معلول، من ضربة جزاء، بعد سقوط مروان محسن داخل منطقة الجزاء، من تدخل قوي من مدافع الإنتاج، ليحكم محمد معروف بركلة جزاء لصالح مروان.

رد الإنتاج الحربي في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر المباراة بالهدف الاول والتعادل للإنتاج، عن طريق محمد طارق، من خلال تبادل كرات رائع بين لاعبي الإنتاج الحربي، ومن ثم مراوغة من محمد طارق أبو العز على ديانج لاعب الأهلي وسدد كرة بالقدم اليمنى من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني للإنتاج في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة، عن طريق مصطفى البدري، من خلال مرور رائع من علاء سلامة على عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، وأرسل تمريرة رائعة إلى مصطفى البدري الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة داخل الشباك.

عاد الأهلي في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر المباراة، بالهدف الثاني له في المباراة والتعادل في المباراة، عن طريق حسين الشحات، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرون.

نجح والتر بواليا بخطف الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع من عمر المباراة من خلال كرة عرضية من علي معلول بطريقة رائعة من الطرف الأيسر على رأس والتر بواليا الذي سدد الكرة في الشباك بعد خروج أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي.

تشكيل الأهلي في المباراة

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.