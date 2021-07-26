/642122/عزمي-محيلبة-ينهى-تصفيات-الرماية-برصيد-120-طبقا-ويودع-البطولة

ودع عزمي محيلبة ومصطفى حمدي، منافسات رماية الاسكيت بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد انتهاء الجولة التصفيات وفشلا في التأهل للدور النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى لنهائيات منافسات رماية الاسكيت واللعب على ميدالية أولمبية، بعد مرور 5 جولات، يصوّب كل لاعب 25 طبقا في كل جولة.

واحتل عزمى محيلبة المركز الثامن عشر برصيد 120 طبقا، بعدما أخفق في 5 أطباق، بينما احتل مصطفى حمدى المركز قبل الأخير

وحصد عزمى محيلبة العلامة الكاملة فى الجولة الأولى فى منافسات الاسكيت رماية، واحتل المركز الأول مكرر، فيما احتل مصطفى حمدى المركز الـ25 بـ23 طبقا من أصل 25 طبقًا.

وأخطأ عزمى محيلبة فى طبقين فى الجولتين الثانية والثالثة وحصل على 73 طبقا من 75، ليحتل المركز الثالث عشر فى منافسات الجولات الثلاث الأولى التى خاضها بمنافسات رماية الاسكيت بدورة الألعاب الأولمبية، فيما حصل مصطفى حمدى على 67 طبقا من 75 ليحتل المركز الـ29 وقبل الأخير.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية