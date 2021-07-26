/642115/بالفيديو-الجيش-التونسي-ينتشر-بسياراته-ومدرعاته-في-الشوارع

قام الجيش التونسي بالنزول إلى الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والهامة في تونس، وذلك عقب القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد.

ونشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لانتشار الجيش التونسي في الشوارع، وسط ترحيب من الناس المحتشدين في الشوارع بقرارات سعيد.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

تجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة عن كل النواب

جاء ذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهري