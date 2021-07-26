/642114/بعد-إقالة-الحكومة-وتجميد-عمل-البرلمان-أول-رد-من-الغنوشي-للرئيس-التونسي-قيس-سعيد

قام رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، باتهام رئيس تونس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة، والدستور، بعدما جمد عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

أول رد من الغنوشي للرئيس التونسيي قيس سعيد

هذا ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن الغنوشي قوله "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

هذا وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

جاء ذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهري