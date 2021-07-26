مايكل نصيف : جهود الرئيس جعلت مصر قلبا ينبض بشدة فى إفريقيا

وأضاف، فى بيان له: "مصر استعادات عمقها الاستراتيجى فى إفريقيا بتعزيز دورها الريادى بالقارة الإفريقية، وباتت التحركات المصرية تمضى بخطى ثابتة لتحقيق هدفها"، لافتا إلى أن هذا جعل مصر الضامن لتوزيع لقاح فيروس كورونا فى إفريقيا مثلما كانت فى القضاء على مرض شلل الأطفال فى افريقيا فاصبحت الداعمة لأشقائها الأفارقة فى ملف مكافحة فيروس كورونا.
واستطرد مايكل نصيف : "تؤكد ذلك المساعدات التى قدمتها لاغاثة متضررى جائحة كورونا لدول القارة بإنتاج 2 مليون جرعة بشكل مبدئى، فى نهاية يونيو، تمهيدا للتوسع فى الإنتاج بعد ذلك والتصدير لدول القارة السمراء، باعتبار أن مصر هى الدولة الإفريقية الوحيدة التى تنتج اللقاحات".
ولف إلى أن هذا أحد أنواع الاستثمار البشرى وبالمجهودات حقق الرئيس السيسى ما دعا إليه من "حتمية التضامن الدولى، لتوفير اللقاحات بشكل أكثر إنصافًا وعدلًا تلبية لمطالب شعوب القارة الإفريقية"، وذلك خلال كلمته بمنتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامين" الذى انعقد فى مارس الماضى.
ووأكمل أنه لم يتوقف الدعم التنموى المصرى للقارة الإفريقية فى المجال الصحى فى عهد الرئيس الرئيس السيسى عند توفير اللقاحات، بل تعاظم بتنسيق مصرى لإنشاء مستشفيات بعدد من دول القارة، منها ما تم انشاءه بالفعل فى دولة غانا، وما تم التنسيق للعمل على إنشائه قريبا فى دولة جيبوتى، فضلا عن جهود سابقة فى نقل الخبرة المصرية فى علاج فيروس سى ومرض الملاريا إلى دول القارة ككل، من خلال إرسال كوادر طبية.
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