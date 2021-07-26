طقس الإثنين .. انخفاض جديد لـ درجات الحرارة ورياح متقطعة.. القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - كشف خبراء الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبى سيناء البلاد.





ولفت الخبراء إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس اليوم

وليلا، يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء .. ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، كشفت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .. أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع محافظات ومدن مصر :

القاهرة 35 26

الإسكندرية 31 25

وادى النطرون 34 26

طنطا 33 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 32 25

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 30 24

سيوة 36 24

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 33 23

السويس 34 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 38 25

نخل 35 20

نويبع 37 28

طابا 34 23

كاترين 34 20

الطور 39 26

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 25

المنيا 36 25

أسيوط 40 26

سوهاج 37 26

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 29

إدفو 40 29

أبو سمبل 41 30

الوادى الجديد 39 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28