وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل إدارة التفتيش الفنى لـ قضايا الدولة

جدة - نرمين السيد - وتضمن قرار وزير العدل أن تشكل إدارة التفتيش الفنى، برئاسة المستشار السيد نصر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية 59 عضوا من أعضاء الهيئة. ونص قرار وزير العدل على أن يعمل به اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.

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