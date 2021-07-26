/642105/محمد-اليمانى--المنتخب-الاولمبى-أفتقد-مصطفى-محمد-و-الجيل-السباق-الأفضل-فى-تاريخ-مصر

ويستعرض دوت الخليج تصريحات محمد اليماني، حول المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح محمد اليمانى في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الإعلامي الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": أن المنتخب الاولمبى الحالى يفتقد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى و المعار من الزمالك بسبب قوة اللاعب الهجومية والمساهمة بشكل كبير للتاهيل الى أولمبياد طوكيو و تحقيق البطولة الافريقية ".

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو 2020

تقع مصر في المجموعة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الصيفية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وتضم المجموعة كل من المنتخبات التالية: مصر والأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، ويأتي ترتيب المجموعة بعد خوض المنتخبات الأربع لمبارتين كالتالي:

المركز الأول: إسبانيا برصيد 4 نقاط

المركز الثاني: أستراليا برصيد 3 نقاط.

المركز الثالث: الأرجنتين برصيد 3 نقاط.

المركز الأخير: مصر برصيد نقطة وحيدة.

مشوار منتخبات المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو

تضم المجموعة الثالثة كل من: مصر والأرجنتين وأستراليا وإسبانيا

خاض منتخبنا الوطني مبارتيين، حقق خلالهم نقطة وحيدة، وذلك بعدما تعادل مع منتخب إسبانيا بنتيجة 0/0، ثم خسر في مباراته الثانية أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ليأتي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حققهما من خلال الفوز على منتخب مصر بهدف دون ردن وخسر في مباراته الاولى امام منتخب أستراليا بهدفين نظيفين.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.