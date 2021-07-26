/642104/بالرقص-والزغاريد-احتفالات-عارمة-بشوارع-تونس-بعد-إقالة-الحكومة-وتجميد-البرلمان

شهدت عدة مناطق من ولايات جمهورية تونس خروج عدد من المواطنين إلى الشوارع وذلك للاحتفال بما صدر من قرارات من إقالة الحكومة التونسية وتجميد عضوية البرلمان. وشهدت هذه الاحتفالات سعادة عارمة من المواطنين، من رقص وغناء وزغاريد بين المواطنين . أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

كما قرر الرئيس التونسي بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي. وقال بيان الرئاسة التونسية:" الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية". وتشهد تونس عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدود امتدت في تونس أشهرا. وجرى خلال الاحتجاجات الحالية حرق مقرات حركة النهضة الإسلامية، التي تحكم تونس منذ أكثر من 10 سنوات.

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