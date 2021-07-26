نشرة أخبار الزمالك اليوم: شيكابالا ينشر صورة مثيرة مع رمضان صبحي.. ستاد الإسكندرية يستضيف مباراة الفارس الأبيض وغزل المحلة..اقتراب عودة ثنائي الفريق إلي التدريبات الجماعية

/642070/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-شيكابالا-ينشر-صورة-مثيرة-مع-رمضان-صبحي-ستاد-الإسكندرية-يستضيف-مباراة-الفارس-الأبيض-وغزل-المحلةاقتراب-عودة-ثنائي-الفريق-إلي-التدريبات-الجماعية

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الفارس الأبيض لعل أبرزها قرار نقل مواجهة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة.

شكابالا

نشر محمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك، صورة تجمع بينه وبين رمضان صبحي لاعب بيراميدز، عبر حسابة الشخصي”انستجرام”، وذلك بعد أن تلقي منتخب مخصر الأولمبي خسارة أمام نظيرة الأرجنتيني، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

كارتيرون

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مد معسكر الفريق ببرج العرب حتى موعد مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

يأتي قرار الجهاز الفني بعد نقل لقاء غزل المحلة إلى ستاد الإسكندرية بعدما كان مقررا إقامته على ستاد القاهرة الدولي.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة على ستاد الإسكندرية بدلا من ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل، في تمام السابعة مساء ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

موعد المباراة

وشهد معسكر الزمالك المقام حاليا بمدينة الإسكندرية، استعدادا للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل، فى الجولة الـ 28 لمسابقة الدورى الممتاز، تعرض الثنائي حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ثنائي الفريق

أدى محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش التدريب المسائي للفريق اليوم الأحد بمعسكر الإسكندرية.

ويعاني شيكابالا من آلام في العضلة الأمامية، في حين يعاني حازم إمام من إجهاد عضلي.. حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ويقترب ثنائي الزمالك، حازم إمام، وشيكابالا، للعودة لصفوف الفريق في الفترة القادمة، والتي غاب فيها عن صفوف الفريق، قبل لقاء القلعة البيضاء، مع غزل المحلة في الدوري الممتاز، على ملعب الاسكندرية.

موعد مباراة الزمالك والمحلة

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.