الرئيس التونسي: أتحمل المسؤولية أمام الله والشعب.. ولن أسكت على من يتطاول بالسلاح

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب.. وأكد أنه لن يسكت أبداً على من يتطاول على الدولة أو على رموزها بالسلاح، ولن نسكت على من يتطاول على الشعب التونسي.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، في حين يتولى رئيس الجمهورية تعيين أعضاء الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء.
وقرر الرئيس التونسي خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب".
وأضاف أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس التونسي أعلن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
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