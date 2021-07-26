فيديو.. عمرو أديب: لو حظ العالم متوزع على البشرية الأهلى واخد فيه 90%

جدة - نرمين السيد - علق الإعلامى عمرو أديب، على فوز الأهلى على الإنتاج الحربى بـ3 أهداف مقابل هدفين قائلا: "المسؤولين فى الأهلى بيقولوا الأهلى مظلوم، يا جدعان انتوا عمركم سمعتوا إن الأهلى بيتظلم رسمى شعبى حظى أى ظلم، هل النادى الأهلى نصنفه على إنه مظلوم أومال الزمالك يبقى إيه".





وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الأحد، أن فريق الأهلى يحصل على الدورى منذ 10 سنوات معلقًا: "أومال لو مش مظلوم هتاخد إيه". وأوضح أن فوز الأهلى على الإنتاج الحربى أمر ليس بغريب، معلقًا: "لو حظ العالم كله متوزع على البشرية الأهلى واخد فيه 90%".

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