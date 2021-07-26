الشاعر الكبير شوقى حجاب يتحدث عن نشأته فى برنامج كنوز الوطن

جدة - نرمين السيد - وأكد حجاب، خلال حديثه عن حياته، مع الإعلامى أيمن عدلى، ببرنامج "كنوز الوطن"، على التلفزيون المصرى، أن لوالدته تركيبة خاصة أصولها من دمياط ولها تأثير كبير فى حياته، مشيرًا إلى أنها كانت حاصلة على الابتدائية وكانت تسطيع القراءة والكتابة فى مجتمع كان العلم فيه نادرًا.

وأشار إلى أنه يتذكر يوم وفاتها حيث خرجت أعداد غفيرة من القرية لوداعها فى جنازتها.