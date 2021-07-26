ضبط مالك العقار المائل وسط الإسكندرية وإحالته للنيابة

جدة - نرمين السيد - ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، القبض على مالك ومقاول العقار المائل بشارع الخطاب بمنطقة بحرى، وسط الإسكندرية تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.





وبدأت اليوم الأحد، عملية إخلاء العقار المائل، بشارع الخطاب، بوسط الإسكندرية، تمهيدًا لبدء لتنفيذ ما ورد بتقرير اللجنة الهندسية التى عاينته بهدم 10 طوابق.

كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص العقار المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسى وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أى خطورة بها على أرواح المواطنين.

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار فى اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالى 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للطوابق العلوية من دور الخدمات وحتى الطابق الثامن علوى ليصبح العقار مكون من طابق أرضى وسبعة طوابق علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالى ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أى إجراء آخر حيال العقار.