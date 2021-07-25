/642103/قمصان-الأهلي-يعاني-من-ضغط-المباريات-ولكن-روح-الفنلة-مستمر

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فوز الأهلي على الإنتاج الحربي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع يؤكد أن الفريق سيقاتل للحظة الأخيرة من أجل الفوز بالبطولة.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد فوز المارد الأحمر على الإنتاج الحربي في الدوري.

وأشار قمصان إلى صعوبة لقاء الأهلي أمام الإنتاج، قائلًا إنها كانت مباراة عصيبة، وإنه يقدر معاناة الجمهور أثناء متابعة المباراة، ولكن الأهم أن الفوز تحقق في النهاية.

تصريحات سامي قمصان

وشدد مدرب الأهلي على أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز دائمًا، ولكنه أوضح أن اللاعبين مجهدون بشكل كبير، بسبب تلاحم المباريات الإفريقية والمحلية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مباراة اليوم كان بها إيجابيات كثيرة، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين للمشاركة في أولمبياد طوكيو، مؤكدًا أن موسيماني يثق بقوة في جميع اللاعبين.

وأكمل قمصان حديثه، مشيرًا إلى أن كل المباريات صعبة للغاية، لأن هناك تصميمًا من الجميع على الظهور بشكل قوي لنهاية الموسم، مؤكدًا أن الأهلي سيقاتل للنهاية من أجل حصد لقب المسابقة.

وأكد سامي قمصان ثقته في أن جمهور الأهلي يعي بشكل كبير أن بطولة الدوري ما زالت في الملعب، ولكن عليهم أن يلتمسوا العذر للاعبين في هذا التوقيت الصعب، وأكد أن الجهاز الفني يحاول دائمًا إبعاد اللاعبين عن الضغط العصبي للمزيد من التركيز.

ممر شرفي للنادي الأهلي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.

تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.