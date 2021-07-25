/642102/الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-يقرر-تجميد-سلطات-البرلمان-ورفع-حصانة-عن-كل-النواب-ويقيل-رئيس-الحكومة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

تجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة عن كل النواب جاء ذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد. وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهري

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