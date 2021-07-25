قيس سعيد يترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في خبر عاجل لها منذ قليل نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" أن الرئيس التونسي قيس سعيد ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية. وكان قد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور. وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس التونسي أعلن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه

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