أحمد كشري: التحكيم ظلمنا أمام الأهلي.. ونستحق الفوز في المباراة

وقال كشري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" كنا نستحق الخروج بالفوز لكن اتسرقنا في أخر اللقاء، وهذه خبرة الأهلي وامكانيات اللاعبين التي حسمت اللقاء لصالحهم".

ضغوطات الإنتاج الحربي

وأضاف:" فريقنا مضغوط بوجوده في اخر الجدول لكن تحسنا في أخر المباريات، ولم يحالفنا التوفيق رغم اننا قدمنا مجهود كبير أمام الأهلي".

وأكمل:" كنت أتمنى الفوز لكن الأهلي لديه الخبرات التي تجعله في النهاية يحصل على نقاط المباريات".

حكم المباراة

وتابع:" هناك لعبتين الحكم لم يحتسبهما لنا كانت الأولى لمحمد هاني الذي كان يستحق الطرد والحصول على الانذار الثاني بعد تدخله ضد مصطفى البدري وأيضا كرة أخرى لأيمن أشرف وتلك الألعاب كان لها تأثير على نتيجة اللقاء".

وأضاف:" مباراة البنك الأهلي تسببت في الضغط علينا وعلى الأهلي وكنا متوقعين أن يدخل الأهلي بكل قوة، وكنا الأقرب للمكسب أمام الأهلي لكن روح الأهلي يلعبون حتى اخر دقيقة".

واختتم كشري تصريحاته:" كنت أتمنى أن أحصل على حقي في أوقات كثيرة في المباراة لكن لم أشعر بذلك في اللقاء".

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.

تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.