/642098/موسيماني-لاعبي-الأهلي-مقاتلون-أكفاء-خاضوا-المباراة-في-ظروف-صعبة

كشف الجنوب إفريقيبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن مواجهة اليوم كانت ممتعة، مؤكدًا أن هذه هي كرة القدم التي تحمل مفاجآت ولا يستطيع أحد توقع نتائجها.

نهاية المباراة

وأوضح أنه استفاد كثيرًا من مباراة اليوم، وتعلم أن المباراة لا تنتهي سوى عند صافرة النهاية، مشددًا على أن ما حدث اليوم يؤكد أنك قادر على العودة والفوز وحسم المباراة لصالحك في الدقائق الأخيرة.

وأشار إلى أن مباراة اليوم شهدت عودة الفريق من الخسارة إلى الفوز، مؤكدًا: «تقدمنا ثم تعادلنا ثم تعرضنا للتأخر قبل العودة للتعادل ثم حسم الفوز».

وقال إن لاعبي الأهلي مقاتلون أكفاء خاضوا المباراة في ظروف صعبة.

تبديلات الأهلي أمام الإنتاج

وأكد موسيماني أن مباراة اليوم شهدت استبدال جميع المدافعين من أجل حسم الفوز، مؤكدًا أنه سعيد بنجاح بواليا في تسجيل هدف الفوز.

وشدد موسيماني على أن بواليا حصل على هدية من السماء اليوم بهدفه الذي منحنا نقاط المباراة المهمة.

وذكر أن مروان محسن أدى اليوم مباراة جيدة، وأنه يدرك جيدًا حجم الضغوط التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مروان محسن كان أول اللاعبين العائدين للدفاع فور انقطاع الكرة، مؤكدًا أنه امتلك روحًا قتالية وشخصية كبيرة داخل الملعب وأنه سعيد بما قدمه اليوم.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن لاعبي الفريق سيقاتلون من أجل حسم بطولة الدوري، مؤكدًا أن جميع المباريات المتبقية صعبة للغاية، والجميع يدرك أننا ننتظر مباريات درامية الفترة المقبلة.

مباراة الأهلي القادمة

وأضاف موسيماني أنه يتوقع صعوبة المباريات المقبلة، خاصة أن الجميع سيعتمد على الهجمات المرتدة أمام الأهلي من أجل التسجيل في شباكه ومحاولة تعطيله في رحلة الحفاظ على الدوري.

وذكر المدير الفني للأهلي أن هناك فرقًا كثيرة في الدوري تلعب بشكل دفاعي بحت أمام الأهلي، وتعتمد فقط على الهجمات المرتدة، وهو أمر لا يمكن انتقاده وعلينا احترام الرؤية الفنية للمنافسين.