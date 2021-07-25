/642099/نحو-تحقيق-حلمه-بائع-الفريسكا-يسطر-قصة-كفاح-ويحصل-على-تقدير-امتياز-فى-الفرقة-الأولى-طب

نحو تحقيق حلمه، تمكن الطالب إبراهيم ناصر، الشهير ببائع الفريسكا من الحصول على تقدير امتياز فى الفرقة الأولى بكلية الطب وذلك بعدا اجتهاده فى الثانوية العامة وحصوله على 99% فى الثانوية العامة.

دوت الخليج

بائع الفريسكا يبدء فى تحقيق أولى خطوات حلمه ويحصل على امتياز فى الفرقة الأولى طب

وفى الاتجاه الصحيح سعى الطالب إبراهيم ناصر بكل جهده لتحقيق ما تمناه منذ سنوات فى أن يكون طبيبًا ناجحًا، وهو ما بدء بحصوله على تقدير امتياز فى السنة الأولى بكلية الطب.

حفاوة بالطالب إبراهيم ناصر.. بائع الفريسكا

وكان رئيس جامعة الإسكندرية قد استقبل الطالب إبراهيم ناصر، (بائع الفريسكا) الحاصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب.

إبراهيم ناصر جمع بين عملين فى آن واحد، الأول هو العمل مع والده فى بيع الفريسكا إلى الزبائن على شاطئ الإسكندرية، والآخر هو الانغماس فى المذاكرة والعمل على تحسين درجاته العلمية، وبعد سنة من الجهد والتعب تغلب إبراهيم على كل العراقيل والصعوبات التى واجهته وتمكن من الحصول على تقدير امتياز فى السنة الأولى بكلية الطب.

وكان أحد المواطنين قد تداول مقطع فيديو لشاب يسمى إبراهيم ناصر، يقوم ببيع الفريسكا إلى المواطنين على البحر فى الإسكندرية، وعند سؤاله عن مؤهله قال:" إنه فى إعدادي طب، ويسعى إلى أن يكون طبيبًا ناجحًا وهي الخطوة الأولى التى يسعى إلى تحقيقها".