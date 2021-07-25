وزير خارجية الأردن يزور مصر غدا.. وشكرى يستقبله بمقر الخارجية

يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، أيمن الصفدى وزير خارجية شئون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية صباح غد الاثنين. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أجرى مؤخرا اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

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