سياحة النواب توصى بضرورة الالتزام بخطة تطوير منطقة الأهرامات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائبة نورا على لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن مشكلات فى دوائرهم.

كما شددت على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية والعمل على إزالة أى معوقات قد تواجه، رفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة وتطويرها وتجميلها، وتطوير مناطق حدائق الأهرام، وهضبة الأهرام واللبينى، والمريوطية، والمنصورية لأنها تحتاج إلى أعمال تمهيد ورصف، ونظافة، وإزالة بعض الإشغالات بالطرق التى تؤدى إلى إعاقة الحركة المرورية.

كما أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية ورفع كفاءتها من خلال زيادة حملات النظافة، وتكثيف الأنشطة السياحية المستقبلية عن طريق وضع اشتراطات للتنمية السياحية شرق محور المنصورية وغرب المتحف المصرى الكبير، وكذلك تهيئة المناخ الملائم لإقامة مجموعة من الفنادق ذات فئات الأربع والخمس نجوم بشمال وشرق المتحف المصرى الكبير بدءاً من الطريق الدائرى شمالا وحتى الوصول لساحة خوفو جنوباً، بالإضافة لعمل حملات توعية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية الحفاظ على نظافة الأماكن الأثرية والتأثير الإيجابى الذى سيعود عليهم من هذا التطوير، وكذلك استمرار تدريب جميع العاملين بالأهرامات.

وقالت النائبة نورا على رئيس اللجنة إن مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة له أهمية كبرى لأنه سيحول المنطقة من موقع أثرى إلى مقصد ثقافى سياحى متكامل يستوعب المزيد من طاقات العمل فى جميع المجالات، ويوفر للزوار كافة السبل المطلوبة للاستمتاع بالمكان، ويمنحه قدراً من الخصوصية من خلال منظومة متكاملة بما يليق بأحد أهم المواقع الأثرية فى العالم.

وفى نهاية الاجتماع ثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الحكومة والتنسيق بين الوزارات المعنية فى إدارة هذا المشروع حتى تستعيد تلك المنطقة الحيوية المهمة مظهرها الحضارى اللائق بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة.