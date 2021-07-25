/642095/العميد-خالد-عكاشة-آبي-أحمد-فشل-فى-استرداد-أراضي-إقليم-تيجراي-وخطر-المجاعة-يهدد-إثيوبيا

تحدث العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، محللًا الأحداث التى تجري الآن فى إقليم تيجراى.

دوت الخليج

العميد خالد عكاشة: الجيش الإثيوبي ارتكب انتهاكات واسعة وفادحة فى إقليم التيجراي

وقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية:" الجيش الإثيوبي ارتكب انتهاكات واسعة وفادحة فى إقليم التيجراي، وإقليم العفر لديه موروث تاريخي تجاهه، وكل هذا يتم إيقاظه وهم فى طريقهم لقطع الطريق على أديس أبابا”.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خالد عكاشة:” قوات التيجراى يحاولون إصابة الحكومة الإثيوبية بشلل كامل، فقوات التيجراى والعفر تمكنوا من السيطرة على سلاح قوات آبي أحمد".

خالد عكاشة: المراقبين على مستوى العالم مصابين بالدهشة من الصمت الدولى

وأختتم:" المراقبين على مستوى العالم مصابين بالدهشة من هذا الصمت الدولي الرهيب من انتهاكات قوات آبي أحمد فى إقليم تيجراي، والمجازر التى قام بها، حيث أن هناك ما يقدر بـ 10 آلف هارب من تلك المجازر، كما أن البي بي خرجت أخيرًا لتعلن أن 50 مليون إثيوبي مهدد بخطر المجاعة.

وأختتم:” جرى خلال الأيام الماضية عمليات سريعة وخاطفة من قوات التيجراي وقوات العفر استطاعوا أن ينضموا للتيجراى وأن يتم تشكيل جبهة تحالف فى موجهة قوات العاصمة، واستطاعوا أن يقطعوا الطريق الرئيسي على أديس أبابا.